Zabiera głos ws. afery. "Grupa cwaniaków chciała wyciągnąć miliony"

Dopytywany o szczegóły spotkani, odparł, że nie jest upoważniony do relacjonowania, co mówił prezes PiS. - Zna zarówno działalność NCBiR zmierzającą do tego, żeby zablokować wypływ środków i - jak rozumiem - to pan przedstawiał tutaj doniesienia medialne - spotkał się z Jackiem Żalkiem i mu przekazał swoją decyzję. Ja w takim spotkaniu u prezesa Kaczyńskiego z Jackiem Żalkiem nie brałem udziału - zaznaczył Bielan.