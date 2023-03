To już pewne. Jest decyzja ws. dymisji w rządzie

Decyzja Jacka Żalka to efekt afery wokół Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O tym, że najprawdopodobniej odejdzie on z funkcji wiceministra funduszy i polityki regionalnej pisaliśmy już wcześniej. Ma to związek z nieprawidłowościami w przyznawaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe przez NCBR.