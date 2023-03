PiS uderzy w koalicjanta ws. NCBiR? "Winni będą ukarani"

Jacek Żalek w prokuraturze. Uderza w Adama Bielana

Dopytywany, czy wiceszef MFiPR Jacek Żalek, do niedawna bezpośrednio nadzorujący pracę NCBiR, powinien zrezygnować ze stanowiska, Müller powiedział, że na razie nie ma takich wniosków personalnych, ponieważ trwają postępowanie CBA i wewnętrzny audyt. - Jeżeli on się zakończy i takie wnioski będą, to wtedy będziemy informować o decyzjach personalnych - dodał.