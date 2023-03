Bielan i Żalek "skaczą sobie do gardeł". Wojna u Republikanów w cieniu afery w NCBiR

Ostatecznie środki nie trafiły na konto podejrzanych beneficjentów. Ale cenę za to płacą również uczciwi uczestnicy programu. Jak ujawniliśmy w poniedziałek rano, wypłaty – w ramach tego programu - zostały wstrzymane dla wszystkich firm. To oznacza zablokowanie pieniędzy do końca kwietnia, co wywołuje wściekłość przedsiębiorców, a w konsekwencji może doprowadzić do utraty milionów złotych.