NEWS WP: Skutki afery w NCBiR. Wstrzymane wypłaty dla firm, Polska może stracić setki milionów zł z UE

Wstrzymanie wypłat to ogromny problem dla przedsiębiorców, którzy starali się o dofinansowanie ze środków unijnych. - To jest skandal, bo te projekty muszą się skończyć do końca roku. Zwlekanie z podpisywaniem umów i niepewność co do finalnych rozstrzygnięć to olbrzymie ryzyka dla firm - mówi nam przedstawiciel jednej z nich, która wiadomość o zawieszeniu finansowania dostała na ostatniej prostej procesu podpisywania umowy.