CBA weszło do NCBiR. Sprawa dotyczy dzielenia milionowych dotacji

Z KRS wynika również, że Piotr Maziewski w latach 2009 - 2011 był wspólnikiem Przemysława Wiplera w spółce Biogaz Hieronimo. Wipler to były poseł PiS oraz były prezes Stowarzyszenia "Republikanie", z którego wywodzi się część dzisiejszych działaczy Partii Republikańskiej. To do niej należy Jacek Żalek.