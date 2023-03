Jacek Żalek do dymisji? Krótka odpowiedź Terleckiego

Co ciekawe, dymisji Żalka nie wykluczył Kamil Bortniczuk, minister sportu i jeden z wiceprezesów Partii Republikańskiej. Na pytanie WP, "czy będzie bronił Jacka Żalka i czy PiS chce go odwołać", stwierdził, że "to zależy od ustaleń". - W naszym obozie nie ma świętych krów, dotyczy to partii koalicyjnych, jak i Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził.