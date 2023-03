Afera w NCBiR. Sprawa "wyrzucenia Żalka" z ministerstwa w cieniu taśm. "Dymisja możliwa w każdej chwili"

Według naszych ustaleń Adam Bielan testował posłów swojej partii, sprawdzając, czy w razie dymisji Jacka Żalka staną w jego obronie i są skłonni do odejścia z ugrupowania lub klubu PiS. Źródła WP twierdzą, że wszyscy zaprzeczyli. To spowodowało, że w klubie PiS rośnie presja, by do dymisji doszło jak najszybciej. – Zagadkę pozostaje styl. Bo można ogłosić, że to "decyzja do czasu wyjaśnienia sprawy" albo wyrzucić go z hukiem – mówi nam polityk klubu PiS.