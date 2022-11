Od afery z Łukaszem Mejzą mija rok. Dziesiątki przesłuchań wciąż w planach

W lipcu tego roku przemawiał do niemal pustej sali. I zachwalał Jarosława Kaczyńskiego. Mówił wtedy, że prezes PiS to "Kazimierz Górski polskiej polityki". Dodawał, że to "człowiek, który zostawił serducho dla swojego kraju. Człowiek, który jest symbolem i zawsze będzie wzorem do naśladowania". Trudno uznać, że pochwały trafiły do szefa obozu Zjednoczonej Prawicy, gdyż niewielu posłów i posłanek się im w ogóle przysłuchiwało.