Kuriozalna konferencja Łukasza Mejzy. "Skrajnie obrzydliwa kreatura"

"Branie na litość, teatr, oskarżenie o atak polityczny, historia choroby. Tylko jak to się ma do szkoleń bez uczestników, lewego oświadczenia majątkowego i hasła uleczymy nieuleczalne? Czy Kaczyński się na to nabierze?" - dopytywała w mediach społecznościowych posłanka KO Katarzyna Lubnauer.