Kukiz reaguje na tłumaczenia Mejzy: Nie przekonał mnie, że jest "czysty"

W rozmowie z WP Paweł Kukiz jednoznacznie odniósł się do konferencji prasowej wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Jak mówi lider Kukiz'15, pierwsze oficjalne wystąpienie wiceministra sportu, w którym próbował dawać odpór publikacjom Wirtualnej Polski, go "nie przekonało". - Nie wycofuję się z wcześniejszych oświadczeń o poważnym problemie przy głosowaniu razem z PiS, jeśli minister nie zrzeknie się funkcji do czasu gruntownego wyjaśnienia sprawy - dodał.