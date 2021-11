Kukiz żąda wyjaśnień ws. Mejzy. "Albo współpraca z PiS stanie pod znakiem zapytania". Kulisy spotkania z Kaczyńskim

- Rozmawiałem dzisiaj z prezesem Kaczyńskim, poruszyliśmy wiele tematów, m.in. lokalne referenda bezprogowe, ale podniosłem również sprawę posła Łukasza Mejzy - mówi Wirtualnej Polsce lider Kukiz'15. - Prezes odpowiedział, że w tym tygodniu minister ma przedstawić pozwy i uzasadnić swoje działanie. Dla mnie to jest trudne do zaakceptowania, również ze względu na długoletnią walkę o zdrowie dziecka. Jeśli te wyjaśnienia mnie nie przekonają, to moja dalsza współpraca z PiS stanie pod znakiem zapytania - zapowiedział Kukiz.