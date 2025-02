Negocjacje ws. Ukrainy bez postępów. "Nie ma nic nowego"

- Już o tym rozmawialiśmy, na razie nie mamy nic do dodania - oświadczył Pieskow, pytany o kwestię Ukrainy w rozmowach amerykańsko-rosyjskich. Zaznaczył, że Rosja utrzymuje kontakty z różnymi departamentami nowej amerykańskiej administracji i zapewnił, że kontakty te są coraz intensywniejsze.

W niedzielę rzecznik Kremla odniósł się do doniesień amerykańskich mediów, które sugerowały, że doszło do rozmowy telefonicznej między prezydentem USA Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Według "New York Post" rozmowa miała dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. Pieskow jednak nie potwierdził ani nie zaprzeczył tym informacjom.