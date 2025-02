Minister obrony o Ukraińcach w "samochodach za miliony"

Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem Radia Zet. - To, że pomogliśmy kobietom i dzieciom, nie budzi kontrowersji. Wie pan redaktor, szanowni państwo, co ludzi denerwuje, a powiem więcej: wkurza? To, jak widzą młodych ukraińskich mężczyzn w samochodach nie za setki tysięcy, a za miliony w pięciogwiazdowych hotelach. To rzecz nieprzyzwoita i niedopuszczalna - stwierdził szef MON.

Kosiniak-Kamysz oburzony zachowaniem Ukraińców

Dopytywany, czy można coś z tym zrobić, odparł, że jedynie mówi o tym publicznie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Trump przeszarżował? Ekspert o rozmowach USA z Rosją. "Putin wie"

- Ukraińcy próbowali ich zaprosić do armii. Mówię o osobach w wieku poborowym. Oni unikają poboru, bo powinni stawić się do armii ukraińskiej w Ukrainie. Jeśli nie chcą tego robić, to mają taką możliwość w Polsce - mówił szef MON.

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że takie same emocje wzbudza to także w Niemczech i Czechach. - Wszyscy na to w odpowiedni sposób reagują. Nie zgadzają się na coś takiego - dodał.

Rozwiń

Ukraiński legion w Polsce

W lipcu 2024 roku premier Donald Tusk podpisał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim umowę, na mocy której miał powstać "legion" złożony z Ukraińców mieszkających w Polsce. Chętni mieli zostać przeszkoleni i uzbrojeni. Za szkolenie odpowiadać miało Wojsko Polskie, natomiast za rekrutację odpowiadać miał Kijów.

Rekrutacja ruszyła w październiku. W listopadzie media w Kijowie podały, że Legion Ukraiński przyciągnął ponad 500 ochotników.