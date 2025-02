Mało turystów pod Tatrami. Ekspert wskazuje "winnych"

Największe obłożenie hoteli w Tatrach odnotowano podczas pierwszego turnusu ferii warszawskich, kiedy to obiekty były wypełnione w 70 proc. W pozostałych terminach frekwencja spadła do ok. 50 proc. Na ostatni turnus ferii nie ma wzrostu rezerwacji, chociaż - co jest jakimś pozytywem - goście nie rezygnują z przyjazdu.