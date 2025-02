Setki poturbowanych turystów w Tatrach. "Chowają w kurtkach piersiówkę"

Od początku ferii w sieci pojawiają się kolejne informacje o pladze wypadków narciarskich w popularnych kurortach. Pod koniec stycznia do groźnego wypadku doszło na Kasprowym Wierchu, gdzie zderzyło się dwóch narciarzy. Od tamtej pory ratownicy TOPR interweniowali na tym szczycie już kilkukrotnie.

Zaledwie kilka dni wcześniej ośmioletnia dziewczynka wypadła z wyciągu na Kotelnicy Białczańskiej i w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Na tym samym stoku 21 grudnia doszło do innego bardzo poważnego wypadku, w wyniku którego poturbowana została młoda kobieta. Wjechał w nią 45-latek, który po zdarzeniu nawet się nie zatrzymał. Narciarka doznała złamań ręki, żeber i nogi.

Okazuje się jednak, że podobnych zdarzeń było znacznie więcej. Od końca grudnia do połowy stycznia oddział urazowy zakopiańskiego szpitala przyjął 360 pacjentów z urazami kończyn po wypadku na nartach. W drugiej połowie stycznia było to kolejne 270 pacjentów.

Jak przekazuje dział administracyjny szpitala w rozmowie z WP, od okresu świątecznego do 10 lutego, tego typu wypadków było łącznie około 700 . Dokładne dane szpital przekaże dopiero po zakończeniu ferii.

Należy jednak zaznaczyć, że w wielu przypadkach narciarze trafiają także do szpitala w Nowym Targu, który jest położony bliżej popularnej Kotelnicy w Białce Tatrzańskiej. Na dane z tamtejszego oddziału ortopedycznego nadal czekamy.

O tym, co jest przyczyną tak ogromnej skali wypadków, rozmawiamy z ratownikiem górskim, pracującym na stokach m.in. w Białce Tatrzańskiej. - Po pierwsze wielu turystów nie dostosowuje swoich umiejętności do warunków na stokach i skali trudności trasy. Po drugie nadal rządzi brawura na stoku, czyli popisywanie się, nagrywanie filmików. No i nie da się ukryć, że też alkohol - tłumaczy WP Krzysztof Mikrut.