"Klęska całkowita". Zwolennicy PiS protestowali przed aresztem

Co musisz wiedzieć?

Dariusz Matecki został zatrzymany w ubiegły piątek na polecenie prokuratury w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa postawiła posłowi sześć zarzutów zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności. Poseł PiS nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia .

W bezstronność i rzetelność pracy prokuratury zdają się nie wierzyć osoby, które w piątek po godz. 18 protestowały przed aresztem w Radomiu. Wiele osób przyszło z transparentami nawołującymi do uwolnienia posła.

- To, co się dzieje w tym kraju, to już jest klęska całkowita. Jestem bardzo niezadowolony i zniesmaczony tym rządem. Troszkę już przeżyłem i nurtuje mnie ta sytuacja. Nic się tu nie dzieje, gospodarka stoi. Zamykają niewinnych. Musimy wyciągnąć z tego wnioski - powiedział na miejscu w rozmowie z "Faktem" pan Edmund.