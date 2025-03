"Nie ma żadnych przesłanek". Prokuratura o sytuacji Mateckiego

Co musisz wiedzieć?

Dariusz Matecki został zatrzymany przez ABW 7 marca 2025 r. w Warszawie. Usłyszał sześć zarzutów.

Usłyszał sześć zarzutów. Poseł przebywa obecnie w Areszcie Śledczym w Radomiu, gdzie przeszedł badania profilaktyczne. Zmiana miejsca aresztu miała na celu zapewnienie lepszej opieki medycznej.

Zmiana miejsca aresztu miała na celu zapewnienie lepszej opieki medycznej. Prokuratura Krajowa nie widzi podstaw do uchylenia aresztu. Matecki pozostaje w jednoosobowej celi, która jest monitorowana przez całą dobę.

Dariusz Matecki został zatrzymany w ubiegły piątek na polecenie prokuratury w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa postawiła posłowi sześć zarzutów zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności. Poseł PiS nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

W sobotę Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zastosował wobec podejrzanego posła areszt na okres dwóch miesięcy. Po decyzji sądu poseł PiS trafił do aresztu na warszawskim Służewcu, a następnie - jak informował we wtorek rzecznik PK prok. Piotr Nowak - został przeniesiony do Aresztu Śledczego w Radomiu. Nowak wskazywał, że to decyzja profilaktyczna, aby - w razie potrzeby - zapewnić najlepszą opiekę medyczną.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Nie wyobrażamy sobie". Propozycja Dudy ws. broni atomowej w Polsce

W środę pełnomocnik Mateckiego mec. Kacper Stukan przekazał PAP, że we wtorek około południa poseł PiS trafił do oddziału szpitalnego w radomskim areszcie. Zapytany, czy stan zdrowia Mateckiego się pogorszył, zaprzeczył i stwierdził, że "nie ma takiej wiedzy, by stało się coś niezwykłego". - To jest, według mojej wiedzy, taki codzienny stan zdrowia pana Dariusza Mateckiego - powiedział, dodając, że sytuacja ma związek z "chorobami czy schorzeniami, czy jego stanem zdrowia, o którym informowaliśmy w sądzie w sobotę".

Z kolei poseł PiS Mariusz Gosek zabrał głos w sprawie, publikując wpis na platformie X, gdzie przekazał, że "może potwierdzić, że pan poseł Dariusz Matecki przebywa na oddziale szpitalnym Aresztu Śledczego w Radomiu ze względu na chorobę. Ma zapewnioną stałą opiekę medyczną. Co do szczegółowych informacji dot. choroby będzie je mógł przekazać wyłącznie za zgodą rodziny pana posła".

Prokuratura: Nie ma żadnych przesłanek

Jak ustalił Onet, pobyt Dariusza Mateckiego na oddziale szpitalnym miał na celu przeprowadzenie badań profilaktycznych, nie wiązał się natomiast z nagłym pogorszeniem jego stanu zdrowia podczas pobytu w areszcie. Prokuratura dopytywana przez portal o obecną sytuację polityka, przekazała:

- Nie udzielamy absolutnie żadnych informacji na temat zdrowia aresztowanego. Natomiast na ten moment nie ma żadnych przesłanek do uchylenia aresztu panu Mateckiemu - powiedział Onetowi rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Z kolei Służba Więzienna przekazała jedynie, że Matecki przebywa w jednoosobowej celi, która jest monitorowana przez całą dobę i nie ma kontaktu z innymi więźniami. Także na spacery ma wychodzić sam, co ma zapewnić jego bezpieczeństwo.

- Pan poseł jest grzeczny, nie sprawia żadnych problemów. Nie stawia oporu, stosuje się do poleceń funkcjonariuszy - przekazał rozmówca portalu, dodając: - Do tej pory nie ma żadnych negatywnych zachowań z jego strony. Wygląda na to, że dostosował się do reguł panujących w areszcie.

Czytaj też: