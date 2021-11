Sprawa Mejzy dzieli sejmową większość. Tylko republikanie go bronią, choć Bielan milczy

Co ciekawe, Jacek Żalek pytany przez nas o to, czy Łukasz Mejza jest członkiem Partii Republikańskiej, stwierdził, że nie wie, czy wiceminister sportu podpisał deklarację członkowską. Podkreślił jednak, że jest związany z ich środowiskiem. Również posłowie PiS nie wiedzą, czy Mejza oficjalnie dołączył do Bielana. To wywołuje tym większą wściekłość, którą ważny poseł PiS, który chce pozostać anonimowy, kwituje stwierdzeniem: "Nie wiem, skąd ten Mejza się wziął i co on u nas jeszcze robi". Wygląda na to, że nikt w PiS nie zadawał sobie takich pytań w obliczu ratowania sejmowej większości.