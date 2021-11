Makowski: Historia Mejzy to symbol polskiej polityki, a nie jej anomalia [OPINIA]

"Standardy, jakie muszą obowiązywać w polskiej polityce, w moim przekonaniu, powinny spowodować dymisję Wiceministra Sportu i Turystyki, przynajmniej do czasu wyjaśnienia sprawy przez odpowiednie organy" - napisał na Twitterze poseł PiS Paweł Lisiecki pytany o to, co powinno się wydarzyć z koalicyjnym kolegą Łukaszem Mejzą po serii artykułów Wirtualnej Polski na temat jego wątpliwej działalności biznesowej. Dosyć oczywiste, ale jak na polską politykę rzadkie słowa, prawda?