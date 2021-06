Była posłanka PiS uderza w Sasina. "Nikt mnie tak wcześniej nie upokorzył"

Janowska: Anita Czerwińska nie wie, o czym mówi

Janowska odniosła się też do wypowiedzi rzeczniczki PiS. Anita Czerwińska stwierdziła ostatnio, że "odejście posłów z PiS to ich nagła decyzja". Dodała jednak, że "jeśli chodzi o poseł Janowską, wydaje się, że doszło tutaj do nieporozumienia". Według Czerwińskiej, Janowska opuściła PiS bo "została wprowadzona w błąd".