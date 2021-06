PiS traci większość. "Ambicje i partykularne interesy wzięły górę"

- Brakuje rozmów i dostępu do prezesa (Jarosława Kaczyńskiego - przyp. red.). To jest problem, bo niestety czasami konflikty, które przecież zdarzają się również w rodzinie, nie są rozwiązywane. To powoduje frustrację u ludzi. Frustracja narosła - dodała posłanka z koła "Wspólna Polska".