Janowska ostro o sytuacji w PiS: "Frustracja narosła"

Gościem programu "Newsroom WP" była posłanka Małgorzata Janowska. Mówiła o atmosferze, jaka panuje w Prawie i Sprawiedliwości. - Brakuje rozmów i dostępu do prezesa (Jarosława Kaczyńskiego - przyp. red.). To jest problem, bo niestety czasami konflikty, które przecież zdarzają się również w rodzinie, nie są rozwiązywane. To powoduje frustrację u ludzi. Frustracja narosła - powiedziała. Posłanka wyraziła także nadzieję że jak najwięcej posłów odejdzie z klubu PiS. - Kierownictwo powinno zacząć rozmawiać z ludźmi i szanować każdego posła - podkreśliła Janowska.