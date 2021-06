PiS traci większość. Jarosław Gowin: wiedziałem od kilku tygodni

Kłótnia na prawicy. "Dla dobra Polski jesteśmy skazani na współpracę"

Według niego osoby, które myślą, że bez niego uda sformować się większość rządzącą, żyją ułudą. - To przykład krótkowzrocznego myślenia, jeśli to wszystko upadnie, to będzie winą tych osób, które dążą do wypchnięcia Porozumienia (...). Pewnie w tym wszystkim chodzi o to, żeby jeden facet miał znowu jedynkę do Parlamentu Europejskiego - zasugerował Jarosław Gowin.