Jak podkupywano ludzi Gowina. Kulisy rozłamu w Porozumieniu

Pytana o to Pawłowska odpowiada: - To normalne, że politycy ze sobą rozmawiają, ale to nienormalne, że są grupy, które podejmują histeryczne i szkodliwe dla stabilności Zjednoczonej Prawicy oraz funkcjonowania kraju próby przeciągania ludzi na swoją stronę za wszelką cenę. Każdy głos w parlamencie jest ważny, ale uwiarygodnianie grupy "bielanowców", która dokonała nieudanego rozłamu w Porozumieniu, w mojej ocenie od początku było skazane na niepowodzenie.