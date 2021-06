Porozumienie w Zamku Ryn. Jarosław Gowin integruje się z posłami

W programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Wypij - jednocześnie wiceszef klubu parlamentarnego PiS, do którego należy Porozumienie - zagroził nawet, że jeżeli premier nie przekaże 300 mln zł na Warmię i Mazury (bo pierwotnie takiej kwoty domagali się ludzie Gowina), to opuści on koalicję rządzącą (ostatecznie z klubu PiS odszedł jedynie poseł Wojciech Maksymowicz).