Konflikt w Porozumieniu. Bielan: Moje ego jest malutkie

Do trwającego kryzysu w partii odniósł się w środę Adam Bielan w Gościu "Wydarzeń" w Polsat News. - Jako osoba, która pełni obowiązki prezesa Porozumienia, dbam o to, aby ten najlepszy rząd dla Polski miał stabilną większość w Sejmie. (...) Nie chciałbym, aby niczyje ego, nawet wicepremiera, stało na przeszkodzie do realizacji celów, które stawiają nam Polacy - przekazał eurodeputowany.