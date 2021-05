Kryzys w Porozumieniu. Polityka hakowa czy paranoja?

Michał Wypij w rozmowie z WP stwierdził, że najlepiej pokazuje to przykład prof. Maksymowicza. - Został on ze Zjednoczonej Prawicy wypchnięty przez haniebną, niską i małostkową "politykę hakową" naszych partnerów z PiS. To ich agresja spowodowała, że ta nietuzinkowa postać opuściła nasz obóz - mówi poseł.