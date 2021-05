Program "Polski Ład". Łatwiej wybudujemy dom i dostaniemy dopłatę do kredytu

Podczas sobotniej konferencji premier Mateusz Morawiecki wspominał o powrocie kwestii "Mieszkań plus", w ramach którego miało powstać setki tysięcy tanich mieszkań na wynajem. Przyznał, że zostały popełnione błędy. Ale zapowiedział kolejne zmiany To przede wszystkim ułatwienie w budowie domów do 70 m kw. oraz dopłaty do wkładu własnego do kredytu.