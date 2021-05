Nowy Ład PiS. Znamy jego główne założenia

Opieka zdrowotna

PiS zamierza zwiększyć wydatki na służbę zdrowia. Już w 2023 r. mają one osiągnąć poziom 6 proc. PKB, a w 2027 r. wzrosnąć do 7 proc. - To potężna suma - podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Jarosław Kaczyński.