Bielan w WP: "W pierwszej połowie czerwca Porozumienie połączy się z inną partią". Nowe ugrupowanie wejdzie do Zjednoczonej Prawicy

Jeśli zapowiedzi Adama Bielana staną się faktem, to Zjednoczoną Prawicę będą tworzyły: Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina, zapowiedziane ugrupowanie Adama Bielana, który utrzymuje, że to on reprezentuje Porozumienie i przyłączy do niego inną partię.