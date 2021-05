Michalski: "Polski Ład" bez ładu w rządzie. Czy to możliwe? [OPINIA]

Humor może zepsuć tylko to, że rząd jednocześnie głęboko sięgnie do kieszeni Polaków. Źródłem szybszego finansowania systemu ochrony zdrowia będzie m.in. liniowa składka zdrowotna bez możliwości odliczenia od podatku. To szczegół, który mógł umknąć w morzu nowych pomysłów. Tak samo jak ten, że w obozie władzy wcale nie ma stuprocentowej pewności co do jedności Zjednoczonej Prawicy. To, co ładnie wyglądało na zdjęciu, nie jest tak kolorowe w rzeczywistości. Koalicjanci wciąż mają długą listę niezałatwionych spraw.