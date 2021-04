Kulisy spotkania liderów koalicji. "Oczyszczająca atmosfera"

"Po spotkaniu przywódców Zjednoczonej Prawicy wszystkie strony wyrażają przekonanie co do pozytywnych skutków działań Zjednoczonej Prawicy od czasu podwójnego sukcesu wyborczego w 2015 roku i wolę zawarcia porozumienia programowego na lata 2021-2023. Odpowiednie kroki zostaną podjęte w najbliższych dniach" - napisał na Twitterze szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski .

Co to oznacza? - Że w relacjach między liderami jest szansa na nowe otwarcie - mówi informator Wirtualnej Polski z otoczenia jednego z liderów koalicji.

Oczyszczające spotkanie

- Wszyscy jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy optymistami co do tego, jak Zjednoczona Prawica będzie funkcjonować. Ta formuła sprawdza się nie tylko wyborczo, ale również jest skuteczna politycznie i przede wszystkim dobra w realizowaniu planu dla Polski - powiedział w poniedziałek Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS.

Uspokoić "żołnierzy"

- Spór w koalicji nam zaszkodził, trzeba było go rozmywać, a nie iść na zwarcie. Solidarna Polska od samego początku sygnalizowała odrębność w tej sprawie i walkę o swój elektorat. Prezes Kaczyński to rozumie, ale absolutnie nie pozwoli na to, by premier Mateusz Morawiecki był w tej sprawie krytykowany przez koalicjanta - mówi nasze źródło z otoczenia kierownictwa PiS.