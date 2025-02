Szczytny cel. Niebawem kultowy bieg po schodach na 37. piętro

Choć bieganie po schodach to niszowa dyscyplina, Bieg Na Szczyt Rondo 1 można śmiało uznać za jedno z kultowych wydarzeń w warszawskim kalendarzu imprez biegowych. Od pierwszej edycji wydarzenia w 2011 roku, nie zdarzyło się jeszcze, by na bieg zostały wolne miejsca. Zwykle wyprzedają się one na wiele tygodni przed zawodami - podkreślają z dumą organizatorzy.