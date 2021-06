Kukiz dogadał się z Kaczyńskim? Prezes "inwestował w ich znajomość"

Paweł Kukiz zafascynowany Jarosławem Kaczyńskim? Prezes "inwestował w ich znajomość"

Jednak kwestią otwartą są miejsca na listach PiS w kolejnych wyborach, co miało być proponowane Kukizowi. – Ale to daleka przyszłość, mówimy o tym, co dziś. A dziś Paweł Kukiz uważa, że realizuje wielką misję – mówi w rozmowie z "GW" jedna z osób, znających sprawę.