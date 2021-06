Ustawa antykorupcyjna w Sejmie. To pierwszy wspólny projekt PiS i Kukiz'15

Jak widzi tę współpracę sam Paweł Kukiz? Niedawno w wywiadzie dla Interii opisywał to obrazowo: "PiS wykorzysta mnie do swoich celów, a ja wykorzystam ich do swoich. To wszystko pewnego rodzaju handel. Oni uchwalają nasze ustawy, ale w zamian chcą wsparcia dla ich projektów. Patrzę na to tak: podatki zawsze można podnieść i obniżyć, a jeśli moje postulaty wejdą w życie, bardzo trudno będzie je likwidować, odwoływać czy zmieniać. Dlatego nawet jeżeli pewne sprawy nie do końca będą mi się podobały, a PiS będzie naciskał w związku z naszymi oczekiwaniami, musiałbym zacisnąć zęby i zagłosować za ich ustawami".