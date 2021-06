PiS traci większość w Sejmie. Zbigniew Girzyński o powodach odejścia z klubu

Mówiąc o kulisach opuszczenia klubu PiS, wyjawił, że rozmowy w tej sprawie toczyły się już od dłuższego czasu. Zaznaczył, że głównym powodem odejścia było "rozżalenie i poczucie pozostawienia ideałów przez PiS". - My szliśmy na bardzo daleko idące kompromisy do tej pory. To, co ostatecznie rozwiało nasze wątpliwości, to były propozycje zawarte w Polskim Ładzie - powiedział Girzyński. Podkreślił, że "beneficjentami Polskiego Ładu będą spółki państwowe i wielkie korporacje międzynarodowe". - Na to zgody być nie może - mówił poseł.