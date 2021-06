PiS traci większość w Sejmie. Klub opuszcza trzech posłów

- Miewając niekiedy krytyczny stosunek do działań PiS, trzymałem się pewnej ogólnej, wypracowanej linii, bo wierzyłem, że podstawą funkcjonowania PiS jest wolność. Jeśli cokolwiek mogło mnie skłonić do pożegnania się z PiS to to, że ta najważniejsza wartość zostanie zakwestionowana. Ona od pewnego czasu na moich oczach jest kwestionowana w wielu obszarach - powiedział podczas konferencji prasowej Zbigniew Girzyński.