Miało wynosić 1 proc. NASA: wzrosło ryzyko uderzenia asteroidy

NASA ostrzega, że szanse na uderzenie asteroidy 2024 YR4 w Ziemię wzrosły do 2,6 proc. To wzrost w porównaniu do wcześniejszych prognoz, które wynosiły 1,9 proc. i początkowo 1 proc. Asteroida ma średnicę od 40 do 100 metrów i może zbliżyć się do Ziemi 22 grudnia 2032 r.