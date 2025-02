Niepokojące doniesienia. Firmy z USA przestały sprzedawać broń Ukrainie?

Wcześniej prezydent USA Donald Trump wyraził gotowość do umożliwienia Europie zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy. Takie rozwiązanie mogłoby pomóc Kijowowi w przypadku zablokowania przez Biały Dom bezpośredniej pomocy.

- Część pomocy z USA jest nie do zastąpienia. Mamy systemy Himars, rakiety do ZRK Patriot, NASAMS, sprzęt do F-16, których nie możemy zastąpić. Nie możemy też zastąpić Starlinka, na którym wszyscy polegamy - powiedział Aleksander Karpliuk, żołnierz 59. Brygady Szturmowej.