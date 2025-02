Sprawdzają, czy istnieje ryzyko zderzenia z Ziemią. Podano nawet możliwą datę

Początkowo Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) szacowała prawdopodobieństwo zderzenia na 1,3 proc., jednak według najnowszych danych CNEOS, wzrosło ono do 2,3 proc. Asteroida ma szerokość do 90 metrów, co czyni ją porównywalną do obiektu, który w 1908 roku spowodował katastrofę tunguską w Syberii.