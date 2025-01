Ma 40‑100 metrów średnicy. Astronomowie sprawdzają, czy uderzy w Ziemię

Asteroida 2024 YR4 została odkryta 27 grudnia 2024 r. w Chile w ramach programu ATLAS, który ma na celu wykrywanie planetoid zagrażających Ziemi. Jej średnica wynosi od 40 do 100 metrów . Jak czytamy w TVN24, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (CNEOS) zgodnie oceniają, że prawdopodobieństwo uderzenia w Ziemię wynosi 1,2 proc .

Asteroida została zaklasyfikowana jako 3 w 11-stopniowej skali Torino, co oznacza, że wymaga uwagi astronomów . Obiekt tej wielkości uderza w Ziemię średnio co kilka tysięcy lat, powodując poważne szkody w regionie trafienia. ESA podkreśla, że początkowe szacunki prawdopodobieństwa zderzenia mogą być zawyżone, ale z czasem mogą się zmienić.

Obserwacje asteroidy mogą być utrudnione, ponieważ jej orbita w najbliższych miesiącach będzie się oddalać od Ziemi. ESA uznaje za możliwe, że obecne obserwacje nie wystarczą do całkowitego wykluczenia zderzenia w 2032 r. Kolejna okazja do obserwacji pojawi się w 2028 r. "Asteroida tej wielkości uderza w Ziemię średnio co kilka tysięcy lat i może spowodować poważne szkody w regionie, w który trafi" - podała ESA w komunikacie.