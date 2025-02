Jest wynik głosowania ws. aresztu i immunitetu Romanowskiego

Posłowie głosowali osobno nad pociągnięciem do odpowiedzialności w sprawie każdego z zarzutów oraz w sprawie zatrzymania i aresztowania Romanowskiego.

Mimo że Sejm już wcześniej - 12 lipca 2024 roku (a 2 października 2024 roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, którego poseł PiS jest jednym z delegatów) - wyraził zgodę na pociągnięcie Romanowskiego do odpowiedzialności karnej i jego areszt, to w przypadku nowych zarzutów izba musi się do nich odnieść.