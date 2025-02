Weranda u Ziobry, tajne spotkanie i Fundusz Sprawiedliwości. Ujawniamy szczegóły afery

Były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w resorcie sprawiedliwości, który ma zarzuty w aferze, ale poszedł na współpracę z prokuraturą, mówił w TVP Info, że podczas spotkania w domu Zbigniewa Ziobry "minister lekką ręką rozdzielił kilka milionów pomiędzy trzy podmioty, z czego dwa miały zakładać portale" służące promocji polityków Solidarnej Polski. Nową informacją jest to, że według prokuratury, do spotkania doszło 13 sierpnia 2020 roku, a kluczowe decyzje zapadły "w oszklonej werandzie".

We wniosku zaznaczono, że obecni tam zostali poproszeni o pozostawienie elektroniki i wszystkich zbędnych rzeczy w domu Ziobry, po czym w trakcie rozmów prowadzonych poza domem, w oszklonej werandzie poczyniono kluczowe ustalenia. Zdecydowano m.in., że Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia otrzyma dofinansowanie, by utworzyć trzy portale internetowe, które "mogłyby w przyszłości rywalizować z Onetem i pisać pozytywnie o Solidarnej Polsce".

We wniosku o uchylenie immunitetu prokuratorzy zwracają uwagę na powtarzający się sposób działalności Marcina Romanowskiego, który przy różnych projektach zwracał się do Tomasza Mraza, by ten przy pomocy urzędników poprawiał projekty ofert, tak by złożone dokumenty gwarantowały zdobycie pieniędzy. Prokuratura zwraca uwagę, że tak miał działać m.in. wobec Fundacji Instytut Państwa Ustrojowego, gdzie zaangażowani mieli być koledzy Marcina Romanowskiego.