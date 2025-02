Kolejny wniosek ws. Romanowskiego. "Podchodzę do gróźb ze spokojem"

Polityk w grudniu uciekł na Węgry po tym, jak sąd zdecydował o jego areszcie. Śledczy starają się doprowadzić do jego deportacji do Polski . Sprawę komentował w telewizji Republika sam Romanowski.

- Słyszałem również komunikację, że mam być przewieziony w bagażniku. Myślę, że to jest chyba jedyny sposób, by to zrealizować, oczywiście w sposób bezprawny i przestępczy - mówił Marcin Romanowski. - Podchodzę do tych gróźb ze spokojem - dodał.