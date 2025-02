Bodnar ostro o Ziobrze. "Zaaranżował całą sytuację"

Komisja śledcza ds. Pegasusa nie przesłuchała w piątek byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Najpierw policja nie mogła znaleźć polityka. K ied y okazało się, że jest w studiu telewizji Republika , funkcjonariusze zatrzymali go i doprowadzili do budynku Sejmu. Posiedzenie komisji zostało jednak zakończone, zanim poseł PiS tam dotarł.

W programie "Bez Uników" w radiowej Trójce minister sprawiedliwości Adam Bodnar był pytany o tę kwestię. - Czy pan, gdyby zasiadał w tej komisji, poczekałby na Ziobro i przesłuchał go? - zapytała prowadząca. Bodnar podkreślił, że "jest to odpowiedzialność członków komisji, jaką decyzję podejmują".

- Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób ta cała historia została zaaranżowana przez Zbigniewa Ziobro. Jak na wiele różnych sposobów starał się on wcześniej unikać stawiennictwa przed komisją i nawet ten piątek został w taki sposób przez niego przygotowany, byleby tylko utrudnić komisji działania i komisja absolutnie miała prawo, żeby o godzinie 10:30 podjąć taką, a nie inną decyzję - powiedział szef resortu sprawiedliwości.

Bodnar stwierdził także, że Ziobrze "zależało, żeby doprowadzić do jakiejś sytuacji prowokacyjnej, żeby ta sytuacja była nagrywana przez media, później była przedmiotem szerokiej debaty publicznej na temat rzekomo opresyjnego państwa".

Minister sprawiedliwości powiedział, że jego dziwiło to, iż Ziobro w sposób taki niezwykle bezpośredni zaatakował sędzię Annę Ptaszek, która wydała decyzję w sprawie zatrzymania i doprowadzenia na komisję. - Mówienie, że taka osoba nie ma miejsca w sądownictwie, że wydaje upolitycznione decyzje, wydaje mi się, że jest to coś, co nie przystoi byłemu ministrowi sprawiedliwości - powiedział Bodnar.