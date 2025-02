Nie przesłuchali Ziobry. "Bali się, że ich zmiażdży"

- A druga rzecz jest taka, że wszyscy jesteśmy wolnymi ludźmi, wolnymi Polakami. Zbigniew Ziobro też jest wolnym człowiekiem. Jak ma ochotę być o godzinie 10.00 w jakimś miejscu, to może być. Jak ma o 10.15 być w studiu telewizyjnym, to będzie. I nie może mu państwo Tuska nakazać tego czy tamtego. Więc mówienie o jakiejś szopce w wykonaniu Zbigniewa Ziobro jest niepoważne - mówił.

- Natomiast mówienie o szopce w wykonaniu pani Sroki, no to już jak najbardziej, bo każdy z Polaków mógł to zobaczyć. Hasło "kończmy szybciej, bo tu wejdzie" pokazuje, że oni się bali prawdy. Bali się tego, że Zbigniew Ziobro zmiażdży członków komisji - powiedział.

Woś wskazał, że Ziobro był "przetrzymywany" przez Straż Marszałkowską. Według polityka było to działanie z namysłem, by mieć powód do zakończenia prac komisji. - Zakończyli obrady tylko po to, żeby sobie ogłosić taki czy inny areszt, żeby do tego najbardziej rozgrzanego elektoratu Tuska trafić z informacją, że ma być aresztowany. Ale to pokazuje, że ta komisja jest skrajnie niepoważna - powiedział.