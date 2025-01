Co z Czerwoną Notą Interpolu dla Marcina Romanowskiego? "Nie mamy odpowiedzi"

- Interpol cały czas proceduje wniosek, który prokuratura skierowała do niego w grudniu. Wniosek jest analizowany pod kątem prawnym, na razie nie mamy żadnej odpowiedzi – mówi Wirtualnej Polsce rzecznik Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak. Z naszych ustaleń wynika, że w połowie stycznia polska policja wysłała do Sekretariatu Generalnego Interpolu w Lyonie mail z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie jest procedowanie sprawy. Interpol do tej pory nie odpisał.