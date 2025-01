Azyl dla Romanowskiego. Była węgierska sędzia ostrzega

Była węgierska sędzia Adrienn Laczo odniosła się w Parlamencie Europejskim do decyzji Viktora Orbana o przyznaniu azylu politycznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Podkreślając, że to jej osobista opinia, oświadczyła, że decyzja Węgier jest ryzykowna, bo otwiera drzwi dla przestępców we wszystkich krajach, a ponadto podkopuje zaufanie państw członkowskich do węgierskiego systemu sprawiedliwości.