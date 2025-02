Wniosek ws. Ziobry w prokuraturze. Trafi do Bodnara

- Ten wniosek wpłynął wczoraj do Prokuratury Krajowej przed godziną 16.00 . Jest obecnie analizowany, ale pod względem formalnym, przez zespół do spraw Pegasusa (chodzi o prokuratorski zespół - red.) - powiedziała.

- Mamy taką nadzieję, że jeszcze dzisiaj zostanie przekazany prokuratorowi generalnemu do oceny i ewentualnego podpisu, a tym samym skierowania do Sejmu - powiedziała.

- Ale oczywiście jak go dostanę, to go podpiszę i skieruję do marszałka Sejmu, ponieważ do niego należy teraz przeprowadzenie całej procedury uchylenia immunitetu - zapowiedział.